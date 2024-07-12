Москва, 12 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Кремлю известны намерения Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но в этом вопросе есть определённые противоречия, заявил 12 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Есть определённые противоречия, связанные с обязательствами и с позициями основополагающими Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», — сказал он.

Песков подчеркнул, что точных сроков, когда Турция сможет вступить в организацию, нет. При этом он отметил интерес к организации у ряда других стран.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении Турции стать полноправным членом ШОС заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, завершившегося 11 июля. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос на саммите ШОС в Астане с президентом России Владимиром Путиным и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Переговоры между лидерами России и Турции на полях саммита ШОС в Астане прошли 3 июля. Эрдоган в ходе встречи в том числе предложил шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также заявил о готовности Анкары выступить посредником для заключения соглашения о прекращении огня.

ШОС была основана в июне 2001 года. В неё, кроме России, вошли Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. В ходе саммита ШОС в Астане в состав организации приняли Белоруссию в качестве полноправного члена. Путин поприветствовал вступление республики в объединение и поздравил её президента Александра Лукашенко.