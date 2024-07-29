Москва, 29 июля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят врачи в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Специалисты проводят свыше 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — КТ, МРТ, ангиографам и другим», — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в городской клинической больнице №1 имени Пирогова после ремонта открыты две рентген-операционные. Благодаря этому расширились возможности проведения высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных операций, отметил он.

Собянин также сообщил, что специалисты городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой теперь проводят эндопротезирование коленного сустава при помощи высокотехнологичного робота-ортопеда с оборудованием с функциями 3D-реконструкции операций на суставах.

Сообщается, что разработка плана и проведение самой операции занимают порядка часа, что позволяет сократить срок восстановления пациента.