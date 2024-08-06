Москва, 6 августа, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия нового здания Первого апелляционного суда общей юрисдикции в районе Очаково-Матвеевское. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба мэрии.

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Здание возвели на проспекте Генерала Дорохова, дом 80. В нём 14 залов для заседаний, блок для конвоя, гардероб, комнаты приставов и досмотра, помещение охраны и пресс-центр.

«За последние годы в Москве построено больше 10 судебных зданий. Два судебных здания — как раз после реформы судебной системы: здание для Конституционного суда общей юрисдикции и сейчас здание апелляционного суда», — сказал на церемонии открытия Собянин.

Он отметил, что в суды в Москве каждый год обращаются сотни тысяч жителей. Для их комфорта необходимо создавать новую инфраструктуру.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции работает с 1 октября 2019 года. В нём рассматривают промежуточные решения судов 25 регионов России, в том числе из Московского городского суда и судов новых российских территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Собянин заявил об открытии после реконструкции общественного центра «Орион» в Лосиноостровском районе. Здание было закрыто с 1990-х, оно устарело. При реконструкции с помощью 3D-технологии восстановили историческую вывеску. Кроме того, в ходе работ площадь здания увеличили почти в четыре раза, добавив два подземных этажа.