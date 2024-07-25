Москва, 25 июля, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В Москве после реконструкции открыли общественный центр «Орион» в Лосиноостровском районе. Об этом 25 июля в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Telegram-канал Сергея Собянина

Он напомнил, что в течение многих лет кинотеатр, расположенный на улице Лётчика Бабушкина, служил местом притяжения для жителей северо-востока города. Однако в 1990-х годах здание закрыли. По прошествии нескольких десятилетий оно устарело как морально, так и физически.

«Теперь центр вновь открыт для всех желающих. С помощью технологии 3D-сканирования восстановили историческую вывеску, центральный вход украсили отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание — декоративной подсветкой», ― написал Собянин.

Внутреннее пространство центра напоминает городскую площадь с большим атриумом, где торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую. На крыше расположилась летняя веранда с панорамным видом на сквер. После реконструкции площадь общественного центра увеличилась почти в четыре раза, появились два подземных этажа. Здесь уже запустили фитнес-центр, торговую зону и фуд-холл.

«В ближайших планах — организовать здесь мастер-классы, занятия в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, а также открыть Центр московского долголетия», ― рассказал Собянин.

Мэр добавил, что до конца года в разных районах столицы планируют открыть шесть общественных центров, ещё один — в 2025 году. Собянин отметил, что в Москве ранее провели реконструкцию в 19 зданиях бывших кинотеатров.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 14 июля сообщил о планах городских властей в текущем году благоустроить почти полсотни футбольных полей, стадионов и спорткластеров под открытым небом.

Один из них — стадион «Локомотив» в Люблине. Кроме того, в районе Коньково на улице Генерала Антонова собираются построить современный спорткластер с футбольным полем. В прошлом году в Москве привели в порядок и построили более 60 подобных объектов.