Баку, 6 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Отказом от урегулирования ситуации на Украине в 2022 году Киев сам себя обманул, что привело к потере им территорий и многочисленным жертвам. Об этом 6 августа заявил журналистам в Баку секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Сергей Карпухин/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле

«Трижды в современной истории власти Украины имели возможность обеспечить долгосрочный мир и стабильность в своей стране. И трижды её упускали, каждый раз принимая решения по указке извне и теряя контроль над территориями, доставшимися им по воле случая после 1991 года», — сказал он.

Шойгу уточнил, что первый раз это произошло в феврале 2014 года, когда украинские политические силы подписали соглашение об урегулировании внутреннего кризиса, засвидетельствованное занимавшим тогда пост министра иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, главой МИД Польши Радославом Сикорским и тогдашним политическим директором МИД Франции Э. Фурнье.

Секретарь Совбеза напомнил, что в соглашении предлагалось создать правительство национального единства и подготовить конституционную реформу.

«Однако, вместо того, чтобы его исполнять, на Украине предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе, жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны», — отметил он.

По словам Шойгу, затем против населения в то время еще восточных регионов Украины, которое требовало лишь уважения своего конституционного права на использование родного русского языка, развернули полномасштабную силовую операцию с задействованием регулярной армии и националистических формирований. При этом Европа сделала вид, что никаких договоренностей не было, а от пришедших к власти в результате майдана украинских властей начал отворачиваться собственный народ, в том числе жители Крыма.

Второй раз шанс на мир был у Киева в феврале 2015 года, когда при посредничестве тогдашних канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда были заключены Минские соглашения, связанные в первую очередь с решением вопросов безопасности и в первую очередь с прекращением огня в Донбассе. Однако в дальнейшем экс-президент Украины Пётр Порошенко и «гаранты» этих соглашений Олланд и Меркель признали, что сразу не собирались выполнять договоренности, целью которых было дать Киеву время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов, добавил Шойгу.

Он уточнил, что Запад в этот период не только закрывали глаза на невыполнение украинской стороной мирных соглашений, но и вёл накачку Киева оружием и боеприпасами, способствуя укреплению нацистской идеологии киевского режима, который подталкивал к конфликту с Россией.

«Именно так в 30-е годы прошлого столетия западными странами взращивался режим Гитлера в Германии. Но, видимо, уроки истории в школе новое поколение европейских и украинских политиков в свое время прогуляло. В результате, что получили украинцы с подачи Запада? Безвозвратную потерю регионов Донбасса», — уточнил секретарь Совбеза.

Шойгу добавил, что третий шанс на мир был у Киева весной 2022 года в Стамбуле, когда Москва снова попыталась договориться и стороны выработали условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. При этом украинская сторона парафировала проекты документов, а Россия отвела свои войска от Киева.

Однако после указания киевским властям со стороны тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона Украина отказалась выполнять достигнутые соглашения, отозвав свою подпись, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами, уточнил секретарь Совбеза.

«Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя. Результат известен — многочисленные человеческие жертвы и утрата Киевом контроля над значительной территорией», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 августа Шойгу заявил, что Киев и Запад любой ценойпытаются добиться паузы в конфликте только для перегруппировки войск. Он подчеркнул, что Москва не намерена верить их словам.

Секретарь Совбеза также рассказал, что Вооружённые силы Украины за два неполных месяца боевых действий потеряли свыше 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники. Шойгу подчеркнул, что этих потерь можно было избежать, если бы Киев согласился с предложением начать мирные переговоры, которое 14 июня выдвинул президент России Владимир Путин.

Российский лидер 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры если Киев выведет войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, откажется от вступления в НАТО, а Запад отменит антироссийские санкции. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а также гарантированы права русскоязычных граждан Украины.