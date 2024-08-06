Туапсе, Краснодарский край, 6 августа, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Пожар в торговом павильоне на рынке в Туапсе ликвидирован, сообщил 6 августа глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко.

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«Предварительно огонь повредил 54 торговых павильона, пострадавших среди населения нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Причины возгорания устанавливаются. По информации Бойко, площадь возгорания составила 450 кв. м. В тушении принимали участие 61 человек и 16 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, во время пожара на муниципальном рынке 15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего павильона.

5 августа трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в Стерлитамаке. Огонь вспыхнул во время работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании одного из предприятий.