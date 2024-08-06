Туапсе, Краснодарский край, 6 августа, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Пожарные тушат возгорание в торговом павильоне на рынке в Туапсе на площади 950 кв. м. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

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«В Туапсе [на рынке] загорелся торговый павильон на 400 кв. м», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в работах по ликвидации возгорания принимают участие 34 человека и задействовано 10 единиц техники.

В ведомстве позднее добавили, что площадь пожара на рынке в Туапсе выросла до 950 кв. м. 15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего павильона. Затем в МЧС уточнили, что возгорание на рынке в Туапсе удалось локализовать.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа трое рабочих погибли при возгорании газовоздушной смеси на территории предприятия в Стерлитамаке. Огонь вспыхнул во время работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании одного из предприятий.

Ранее в этот же день в Тюмени загорелся строительный мусор на площади 300 квадратных метров. Позднее возгорание ликвидировали. В работах по тушению пожара участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники.