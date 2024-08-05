Стерлитамак, Башкирия, 5 августа, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Трое рабочих погибли в результате возгорания газовоздушной смеси на территории предприятия в Стерлитамаке. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

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Уточняется, что возгорание произошло во время работ по демонтажу старого трубопровода в производственном здании одного из предприятий. В результате ЧП три человека получили ожоги, от которых скончались на месте инцидента.

Следователями по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На место происшествия выехали руководитель и следователи СК по Башкирии, сотрудники МВД и МЧС, а также представители других экстренных служб.

Отмечается, что специалисты проводят осмотр места происшествия, по его результатам назначат комплекс судебных экспертиз с целью установить причину возгорания. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на нефтеперерабатывающем заводе в Омске загорелась лафитная установка. Она предназначена для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута. В тушении задействованы силы МЧС и самого предприятия.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге, в здании на территории НПО автоматики произошёл крупный пожар. По предварительным данным, огнём было охвачено 800 кв. м.

Пожарные тушили кровлю цеха, позднее кровля обрушилась на площади 500 кв. м. На месте событий работали 58 специалистов и 23 единицы специальной техники. Пострадавших, также по предварительным данным, не было.