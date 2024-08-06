Москва, 6 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Взрыв в квартире жилого дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково на западе Москвы произошёл не из-за утечки бытового газа, заявила 6 августа пресс-служба МЧС.

Михаил Терещенко/ТАСС

Ведомство таким образом опровергло сообщения ряда СМИ о том, что в квартире произошёл взрыв газа.

«На западе Москвы в квартире многоэтажки произошел хлопок из-за неизвестного предмета. Обошлось без возгорания», — уточнило министерство.

Конструкции дома нарушены не были. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, Telegram-канал «112» 6 августа сообщил, что в квартире дома на улице Артамонова в Москве, предположительно, взорвалась граната. В результате от полученных ранений скончался мужчина.

Следственный комитет также сообщил о гибели мужчины в квартире на улице Артамонова. Следователи устанавливают причину его смерти. По предварительной версии, это мог быть суицид.