Москва, 6 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Предварительной версией гибели мужчины в результате взрыва в квартире на западе Москвы рассматривается суицид, сообщили 6 августа в Следственном комитете.

Прокуратура Москвы

«Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства гибели мужчины на улице Артамонова», — заявили в пресс-службе ведомства.

На месте работают правоохранители и криминалисты, ведётся осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении ряда экспертиз, добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа в квартире на втором этаже дома на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково раздался громкий хлопок. Telegram-канал «112» указал, что возможной причиной мог стать взрыв гранаты.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушились квартиры в двух подъездах пятиэтажного жилого дома. В результате погибли 10 человек, 26 пострадали и ещё 16 удалось спасти. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.