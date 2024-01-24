Киев, 24 января, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Репортёр издания Time и по совместительству биограф лидера киевского режима Владимира Зеленского Саймон Шустер в книге The Showman рассказал о его жизни в бункере во время начала специальной военной операции. Фрагменты книги опубликовало агентство Bloomberg 22 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В книге журналист рассказал, что бункер Зеленского находится под его резиденцией в Киеве. По словам Шустера, ночи в убежище были для лидера киевского режима «самыми тяжёлыми». Причиной тому стала «неудобная кровать». Как отметил американец, «жужжание телефона» в укрытии практически не прекращалось.

По словам биографа, в первые дни продуктовых запасов было не очень много. На встречах раздавали конфеты, а в общей кухне были доступны мясные консервы с чёрствым хлебом. Один из неназванных министров заявлял Шустеру, что какое-то время буквально «выживал на шоколаде».

Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Лицо главы киевского режима, по словам автора книги, стало желтым.

«Его юрисконсульт сказал, что он похож на ходячий труп. Однако впоследствии жизнь в бункере вошла «в более приемлемое русло». «Первая видеоконференция была перенесена на 7 часов утра чтобы у него было достаточно времени на завтрак — это была неизменно яичница. Сотрудникам подавали горячее питание», — говорится в отрывке из книги.

Шустер также рассказал, что Зеленский вместе с его командой сохранили в бункере запасы алкоголя даже после того, как украинское правительство запретило его продажу в стране.

«Время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — говорится в издании.

Агентство Bloomberg также выпустило рецензию на книгу.

«Спартанские условия под землей, где было «пустынно и слегка жутковато», были тяжелыми для президента», — следует из текста материала.

Как сообщало ИА Регнум, Шустер 23 января отмечал, что глава киевского режима впал в «наркотическую» зависимость от внимания публики. По мнению журналиста, состояние Зеленского усугубляет его полная неспособность адекватно реагировать на критику.