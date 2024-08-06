Анкара, 6 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Формат услуг «всё включено», который предоставляют многие отели в Турции, пора отменять, так как он начал мешать развитию туристической отрасли, заявил эксперт сфере туризма, бизнесмен Зафер Алкай в статье, опубликованной 6 августа газетой Hürriyet.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Он напомнил, что эту систему начали применять в начале 1990-х годов, и она помогла вывести Турцию на новые позиции в индустрии отдыха. Теперь нужно отказаться от негласного запрета на критику формата «всё включено» и искать новые возможности для развития, полагает эксперт.

«В новом процессе, который мы переживаем через много лет, это необходимо обсуждать. Настаивание на этой системе может привести к тому, что в будущем мы столкнёмся с новыми проблемами», — написал Алкай.

Эксперт указал на то, что отелям приходится включать в стоимость проживания все затраты на продукты питания и напитки, в том числе тех, которые приходится выбрасывать. По его мнению, это мешает выходить туристической отрасли на новые позиции, оставляя Турцию позади конкурентов.

Алкай заявил, что на систему «всё включено» жалуются не только владельцы отелей, а также неправительственные организации, мэры и даже министры. Он также указал на то, что этим летом заполняемость отелей в стране оказалась гораздо ниже, чем ожидалось.

Как передавало ИА Регнум, турецкое издание Express 29 июля сообщило о сокращении потока отдыхающих в Турции из-за того, что туристы стали предпочитать Грецию. Глава Ассоциации турецких туристических агентств Кыванча Мерич заявил, что это произошло из-за завышения курса турецкой лиры.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя сокращение потока отдыхающих в Турции, заявил в беседе с ИА Регнум, что этот процесс продолжится, если в этой стране не изменят подход к ценообразованию в сфере туризма. По его мнению, туристы стали реже посещать Турцию из-за роста цен на услуги.