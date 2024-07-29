Анкара, 29 июля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Туристический бизнес Турции столкнулся с оттоком отдыхающих, которые стали предпочитать Грецию. Об этом пишет Express.

Anton Belitsky/Global Look Press

Отмечается, что причиной оттока туристов из Турции стало ценовое преимущество Греции. По информации главы Ассоциации турецких туристических агентств Кыванча Мерича, в текущем году ожидается, что греческий остров Самос посетят порядка 150 тысяч турок. При этом в 2023 году остров посетили около 40 тысяч.

«На самом деле, эта проблема началась в прошлом году, когда турецкое правительство предприняло шаги по подавлению иностранной валюты. Это привело к завышению курса турецкой лиры в инфляционной среде. Поэтому на внутреннем рынке у наших граждан появилась возможность выехать за рубеж с меньшими затратами. В Турции цены на отели остаются высокими», — добавил Мерич.

Вместе с тем он также отметил, что на потерю выручки в связи с оттоком туристов жалуется четверть ресторанов, ориентированных на отдыхающих.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что из-за снижения посещаемости курортов в Турции рестораны страны, вслед за пустующими отелями, начали делать скидки в пик сезона.

Тогда в связи со сложившейся ситуацией некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме — Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие начали предоставлять скидки в размере 10–20%.

29 июня в СМИ заявили, что турецкие туристы начали менять свои предпочтения, выбирая для отдыха другие страны, а не собственные курорты. Причиной этому стала ценовая политика отелей Турции.