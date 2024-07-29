Москва, 29 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Если Турция не изменит подход к ценообразованию в сфере туризма, то отток туристов будет наблюдаться и в будущем. Об этом 29 июля корреспонденту ИА Регнум заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя жалобы турецких отельеров на отток туристов в Грецию.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание Express сообщило, что туристический бизнес Турции столкнулся с проблемой оттока отдыхающих, которые предпочитают отдыхать в Греции. Причиной этого является ценовое преимущество Греции.

Мурадян подчеркнул, что в данном случае речь идёт о глобальном спросе со всех рынков, кроме российского. Это связано с тем, что у российских туристов нет возможности напрямую лететь в Грецию из-за отсутствия прямых перелётов и длинного оформления шенгенских виз. Кроме того, материальная составляющая путешествия в Европу стала сложнее из-за сложностей с покупкой евро, добавил эксперт.

По его словам, в последние годы в Турции выросло число отелей и гостиниц, и их загрузка различается. Немецкий рынок является лидером по потоку туристов в Турцию, и немцы могли частично сместиться в сторону Греции в рамках Евросоюза.

«Цены на турецком направлении сложно назвать бюджетными, поэтому представители турецкой туротрасли неоднократно призывали к изменению ситуации. Массовый турист предпочитает бюджетный средний сегмент. Но такие цены у отелей сформировались не из-за жадности, а вследствие экономического кризиса, в котором находится Турция. В стране происходит обесценение лиры и наблюдается высокая инфляция, что учитывают турецкие отели. Если Турция не изменит подход к формированию цены продукта, то отток туристов будет наблюдаться и в будущем», — отметил эксперт.

Он пояснил, что Турция по-прежнему остаётся лидером по приёму туристов из России. Оттока российских туристов нет, так как движение идёт с опережением прошлогодних графиков. Часть потоков смещается в сторону других направлений, таких как Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы. Российские туристы выбирают более дешёвые варианты или просто не могут попасть в Турцию из-за высоких цен на определённые даты.

Как указал Мурадян, однако преждевременно говорить о том, что Турция находится в зоне риска утраты пальмы первенства или сокращения потока российских туристов. Пока с территории России на Турцию поставлено большее количество рейсов, чем на любые другие направления, никакого реального оттока или смещения фокуса на другие направления, чтобы это ощутила Турция, не прогнозируется.

«Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у российских туристов, значительно опережая Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд. Однако эти страны активно стремятся составить ей конкуренцию. Раньше они не рассматривали летний период, как возможность конкурировать с Турцией, так как считали лето не сезоном. Но в последние два года они пытаются перебивать цены на турецком направлении, и им это удаётся. Однако поток туристов смещается всего на 1-3%, не больше», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, по информации главы Ассоциации турецких туристических агентств Кыванча Мерича, в текущем году ожидается, что греческий остров Самос посетят порядка 150 тысяч турок. При этом в 2023 году остров посетили около 40 тысяч.

Он добавил, что проблема началась в прошлом году, когда турецкое правительство предприняло шаги по подавлению иностранной валюты. Это привело к завышению курса турецкой лиры в инфляционной среде. Поэтому на внутреннем рынке у наших граждан появилась возможность выехать за рубеж с меньшими затратами. В Турции цены на отели остаются высокими. На потерю выручки в связи с оттоком туристов жалуется четверть ресторанов, ориентированных на отдыхающих, уточнил глава ассоциации.

Ранее портал «Турпром» сообщил, что турки активно начали менять туристические предпочтения. Всё чаще жители страны выбирают для отдыха не собственные курорты, а более доступные направления за рубежом. Местные отельеры выражают недовольство в связи с активизацией на туристическом рынке Греции, Египта и Объединённых Арабских Эмиратов.