Сумы, Украина, 5 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. О взрывах в Сумах и подконтрольном Киеву городе Херсоне сообщило 5 августа украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала сообщалось о взрыве в Сумах. В Сумской области и в областном центре на тот момент действовал режим воздушной тревоги.

Затем издание сообщило о взрывах в Херсоне, где воздушную тревогу не объявляли.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Сумской области и на территории Херсона.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ в ночь на 5 августа распространили информацию о серии мощных взрывов в Харькове. Вечером 4 августа в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Позже украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Винницкой и Киевской областях. В регионах также действовал режим воздушной тревоги.