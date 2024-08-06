Мужчина погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю в Грайвороне
Грайворон, Белгородская область, 6 августа, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Мирный житель погиб 6 августа в селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Украинский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю.
«К огромному горю, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — сообщил Гладков.
Губернатор выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.
Глава региона предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Он призвал жителей спуститься в подвалы.
Как сообщало ИА Регнум, над территорией Белгородской области российские средства ПВО утром 6 августа уничтожили девять беспилотников ВСУ самолётного типа. За ночь силы ПВО сбили над регионом один дрон.