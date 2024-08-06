Грайворон, Белгородская область, 6 августа, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Мирный житель погиб 6 августа в селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дмитрий Бойков/ТАСС

Украинский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю.

«К огромному горю, погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — сообщил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Глава региона предупредил о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Он призвал жителей спуститься в подвалы.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Белгородской области российские средства ПВО утром 6 августа уничтожили девять беспилотников ВСУ самолётного типа. За ночь силы ПВО сбили над регионом один дрон.