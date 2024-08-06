Два человека ранены после атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Глушковский район, Курская область, 6 августа, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Глушковском районе, сообщил 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
ВСУ использовали коптер для удара по легковой машине, находившейся на станции Глушково.
«Ранены двое местных жителей», — сообщил Смирнов.
Раненых госпитализировали в Глушковскую районную больницу.
Также врио главы региона предупредил о ракетной опасности в Суджанском и Глушковском районах и призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало о том, что над территорией Курской области утром 6 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников ВСУ.
За ночь над регионом сбили 11 украинских БПЛА. В Курске на улицах нашли обломки дронов.