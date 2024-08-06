Вашингтон, 6 августа, 2024, 09:06 — ИА Регнум. США и государства Евросоюза не собираются вкладывать средства в восстановление Украины после завершения конфликта. Такое мнение 5 августа высказал бывший операционный директор Агентства США по международному развитию (USAID) Макс Приморац в колонке для газеты The Wall Street Journal.

Иван Родионов/Global Look Press

По его словам, на восстановление Украины после конфликта нужно будет потратить около 1 трлн долларов, однако у США и стран Европы «нет никакого желания использовать доллары налогоплательщиков для того, чтобы финансировать реконструкцию Киева».

Эксперт отметил, что для восстановления Украины, по его утверждению, Киеву необходимо будет сделать несколько шагов — провести экономические реформы и приватизировать или ликвидировать около 3,5 тыс. госпредприятий.

Кроме этого, Приморац призвал США побудить Украину «открыть свой энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора» для американских инвесторов.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес 1 августа обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продаже земли на Украине крупным западным корпорациям. По словам Уоллеса, именно Зеленский привёл Украину к разрушению и гибели сотен тысяч людей, а также содействовал прокси-конфликту США и НАТО с Россией.

Политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова 29 июля заявила ИА Регнум, что личное участие президента России Владимира Путина в судьбе Донбасса и Новороссии позволяет быстро преображать эти регионы. Эксперт уточнила, что это также даёт возможность обеспечивать людям в этих регионах достойные условия для жизни вопреки агрессии украинских неонацистов.