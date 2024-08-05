Сумы, Украина, 5 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В украинском городе Сумы российские военные уничтожили склад с боекомплектом ВСУ, сообщил 5 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Удар российские военные нанесли примерно в час дня. Как отметил Лебедев, в районе железнодорожного вокзала зафиксированы два прилёта, причём один с повторной детонацией.

На вокзал в этот момент прибыли украинские военные и иностранные наёмники. Один из ударов был нанесён по ним. Как рассказали местные жители, в рядах ВСУ началась паника. У очевидцев взяли подписки о неразглашении.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам ВСУ в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ утром 5 августа распространили информацию о взрыве в Сумах. В это время в регионе действовал режим воздушной тревоги. Позже очевидцы сообщили ещё о двух взрывах в городе.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 5 августа сообщил, что за сутки российские военные уничтожили в зоне СВО два склада горюче-смазочных материалов ВСУ. Также бойцы ВС России в 132 районах нанесли удары по местам скопления личного состава и военной технике украинской армии.