Париж, 5 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Олимпийский комитет Парагвая выгнал пловчиху Луану Алонсо из Олимпийской деревни за ночёвку вне её территории, сообщило издание AS.

Кадр из видео Луана Алонсо

«Она получила заявление от Олимпийского комитета Парагвая с просьбой немедленно покинуть Олимпийскую деревню», — отмечалось в материале.

По информации издания, спортсменка провела ночь за пределами деревни. После этого комитет направил пловчихе письмо, в котором утверждалось, что подобное поведение является неподобающим и создаёт неподходящую атмосферу в национальной сборной страны.

Ранее Алонсо не прошла в полуфинал в плавании на дистанции 100 м баттерфляем, заняв шестое место в квалификационном раунде. Вскоре после выступления 20-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы Олимпиады не пустили на территорию арены трёхкратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Глава ямайской делегации Ян Келли позднее уточнил агентству Reuters, что подготовка спортсменки таким образом была сорвана, но ей удалось зайти на арену через другой вход.

В первый день Олимпийских игр шесть южнокорейских пловцов 26 июля переехали из Олимпийской деревни в отель рядом с бассейном в городе Нантере из-за проблем с транспортом. Своё решение, по данным RMC Sport, они объяснили отсутствием кондиционеров в шаттлах и долгой дорогой.