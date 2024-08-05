Москва, 5 августа, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В государственную думу в ближайшее время внесут законопроекты, в которых будет предложено запретить изменять стоимость товара при его покупке в рассрочку. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Совета Федерации России.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Уточняется, что законопроекты о деятельности по предоставлению рассрочки разработали зампред Совфеда Николай Журавлёв, а также сенаторы Анатолий Артамонов, Елена Перминова, Сергей Рябухин, Мухарбий Ульбашев, Иван Абрамов, Ирина Рукавишникова, Артём Шейкин и депутаты Госдумы.

«Документы будут внесены [в Госдуму] в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Законопроекты подготовили по итогам заседания Совета по развитию финансового рынка при Совфеде с целью повышения эффективности регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечение защиты прав потребителей, которые пользуют такими услугами.

В документах предлагается запретить устанавливать различные цены на товары, работы и услуги в зависимости от оплаты в рассрочку, чтобы не даст возможности установить скрытые проценты за рассрочку. Также в законопроекте формулируются требования к информированию потребителя о правилах предоставления рассрочки и требования к договору о её предоставлении, в том числе правила о бесплатности для потребителя услуг и об ограничении размера неустойки, штрафа или пени за нарушение обязательств по договору.

По словам Журавлёва, эти документы призваны предотвращать закредитованность россиян, соответствующее поручение ранее дала председатель Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Всё больше людей покупают товары в рассрочку, которая предусматривает по сути такие же ежемесячные платежи, как и по кредитам. При этом сегодня эти обязательства не учитываются в долговой нагрузке. Принятие законов защитит граждан, снизит риски в нерегулируемой сфере, исключит скрытые проценты и регуляторный арбитраж на финансовом рынке», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил о необходимости запретить в некоторых частях населённых пунктов эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. По его мнению, нужно установить три вида правил в этой сфере: предельную скорость в разных зонах населённых пунктов, мощность, размеры и вес этого транспортного средства, а также возраст, с которого его можно эксплуатировать.