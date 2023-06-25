Москва, 25 июня, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В некоторых частях населённых пунктов необходимо запретить эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

Elvert Barnes Электросамокат

По его словам, в этой сфере необходимо установить три вида правил. Первое — предельную скорость в разных зонах населённых пунктов. Второе — мощность, размеры, вес данного средства. Третье — возраст, с которого его можно эксплуатировать.

«Все эти три позиции должны в разных местах эксплуатироваться по-разному, то есть где-то, в каких-то частях населённых пунктов средства индивидуальной мобильности вообще не должны быть разрешены Часть этого уже урегулирована, например, в ПДД отрегулирован этот вопрос: например, на скоростных автотрассах ездить на подобных средствах нельзя», — приводит РИА Новости слова сенатора.

С 1 марта появилось такое понятие, как «средство индивидуальной мобильности», с этого момента появилась возможность регулировать в правовом поле правоотношения, которые связаны с использованием и эксплуатацией средств индивидуальной мобильности, пояснил Башкин, добавив, что самым сложным является контроль за соблюдением всех правил.

Сенатор считает, что решением данного вопроса может стать создание какого-либо реестра, в котором конкретное средство индивидуальной мобильности будет закреплено за конкретным владельцем, чтобы можно было оперативно отыскать владельца в случае происшествий.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня в Москве ведущую актрису театра «Ленком» Алёну Митрошину сбил несовершеннолетний юноша на электросамокате. Исполнительница роли Кончитты в легендарной «Юноне и Авось» получила множественные переломы челюсти, выбитые зубы и другие требующие операционного вмешательства травмы.

В Москве пожилая женщина оказалась в больнице с серьёзными травмами, после того как утром 3 мая на неё наехал школьник на самокате. Врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

Почти шесть из десяти граждан России (59%), опрошенных сервисом SuperJob, поддержали введение ограничения скорости для электросамокатов, а также установление возрастного потолка для лиц, управляющих такими транспортными средствами.