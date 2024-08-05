Москва, 5 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ признала деятельность немецкой неправительственной организации «Фонд Конрада Аденауэра» нежелательной в России. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прокуратура отметила, что фонд имеет 111 представительств по всему миру, а в качестве заявленных целей указывает продвижение демократии, поддержку европейского единства и талантливой молодёжи.

«На деле же Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объединение продвигает политику недружественных России государств по теме специальной военной операции.

Информационная деятельность фонда носит провокационный характер и нацелена на осложнение отношений России и Запада, изоляцию РФ на международной арене, усиление военного противостояния в зоне СВО, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность четырёх неправительственных организаций из Чехии и Германии. Эти структуры помогали Вооружённым илам Украины, проводили антироссийские мероприятия, распространяли фейки о российских властях и армии.

В июле Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британского фонда The John Smith Trust (JST — организация, признанная нежелательной в РФ), который занимался вербовкой агентов для работы против России, готовил условия для свержения власти в стране и собирался препятствовать достижению целей и задач спецоперации на Украине.