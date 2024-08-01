Москва, 1 августа, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырёх неправительственных организаций из Чехии и Германии, сообщает 1 августа пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что эти объединения функционируют под общим руководством», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что чешская организация Za vaši a naši svobodu, z. s. (организация, признанная в РФ нежелательной) регулярно помогает подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) закупать автомобили, беспилотники, одежду и другие товары.

Чешская Kulturus, z. s. (организация, признанная в РФ нежелательной) каждый год проводит антироссийские мероприятия с участием иностранных и международных НПО, деятельность которых также признана нежелательной на территории РФ.

Немецкая организация Russland hinter gittern e. V. (организация, признанная в РФ нежелательной) регулярно публикует новостные материалы, которые демонизируют образ России и искажают историю, а НПО MRR-Fund gemeinnützige UG (организация, признанная в РФ нежелательной) распространяет фейки о российских властях и армии.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британского фонда The John Smith Trust (JST — организация, признанная нежелательной в РФ), который занимался вербовкой агентов для работы против России, готовил условия для свержения власти в стране и собирался препятствовать достижению целей и задач спецоперации на Украине.

Также была признана нежелательной деятельность интернет-издания The Moscow Times (организация, выполняющая функции иноагента, признанная в РФ нежелательной), чьи публикации дискредитировали решения руководства России как во внешней, так и во внутренней политике.

В июне Генпрокуратура выступила с предложением запретить въезд в Россию иностранцам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций. С такой мерой Россия сможет тщательнее защищаться от влияния извне, пояснили в ведомстве.