* — организация, признанная нежелательной в РФ

Москва, 10 июля, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность британского фонда The John Smith Trust (JST — организация, признанная нежелательной в РФ), написал 9 июля первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поднятый флаг России

«По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в ответе ведомства на запрос парламентария.

Луговой опубликовал документ в своём Telegram-канале. Депутат отметил, что этот фонд занимался вербовкой агентов для работы против России, а также готовил условия для свержения в РФ государственной власти и собирался препятствовать достижению целей и задач российской спецоперации. Парламентарий уточнил, что решение Генпрокуратуры позволит не только привлечь к ответственности членов организации, но и поможет раскрыть всю агентурную сеть.

По словам Лугового, особый интерес представляют участники из Украины, Грузии, Армении и Азербайджана. Кроме того, как указал депутат, признание фонда нежелательной организацией помешает попыткам британского правительства влиять на политические процессы и гражданское общество в России.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая Генпрокуратура признала нежелательной деятельность SOTA media (организация, признанная нежелательной в РФ), зарегистрированной в 2022 году в Литве. В ведомстве подчеркнули, что руководство указанного издания составляют граждане и резиденты западных стран, а целью этой структуры является подрыв духовно-нравственных основ российского общества.

В середине июня Генпрокуратура России вынесла такое же решение в отношении неправительственной организации International Russian Radio&Television (организация, признанная нежелательной в РФ), которая зарегистрирована в Финляндии. Нежелательными также были признаны две американские и канадские структуры, связанные с ней.