Берн, 5 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Швейцарская военная юстиция начала расследование 13 дел в отношении граждан страны, подозреваемых в наёмничестве на Украине и нарушивших запрет на службу в других странах. Об этом 5 августа сообщил официальный представитель ведомства Мартин Имменхаузер.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«В настоящее время военная юстиция открыла 13 дел в связи с подозрениями граждан Швейцарии в прохождении иностранной военной службы на Украине», — приводит его слова РЕН ТВ.

Он добавил, что, согласно статье 94 военно-уголовного кодекса Швейцарии, за нарушение запрета на службу в других странах гражданам страны грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля российский суд вынес заочный приговор американскому наёмнику, ветерану американской морской пехоты Майкл-Артуру Сент-Джону, принимавшему участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Он непосредственно участвовал в боях против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооружённых сил России с февраля 2022 года по май 2024 года и каждый месяц получал за это по меньшей мере 1 тыс. долларов.

В июне российский суд заочно вынес обвинительный приговор пяти иностранным наёмникам, принимавшим участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и британца Джона Хардинга приговорили к 23 годам лишения свободы за участие в боях против российских сил. Британский наёмник Эндрю Хилл заочно получил 3,5 года, а его соотечественник Дилан Хили, помогавший вербовать наёмников, — 4 года лишения свободы.