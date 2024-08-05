Москва, 5 августа, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Восемь детёнышей джейранов родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщил 5 августа Telegram-канал филиала столичного зоосада.

Ivtorov

«В отличие от более крупных копытных, детеныши джейранов не находятся на виду первые 2-3 недели после рождения — им нужно окрепнуть прежде чем присоединиться ко взрослым», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что малыши проживают в просторном вольере вместе с матерями и старшими братьями и сёстрами.

В центре напомнили, что джейраны принадлежат к роду газелей. Они обитают в пустынях и степях Средней Азии, а в зоопарках содержатся достаточно редко.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, его родителями стала возрастная пара. Возраст самки достигает 30 лет, а самцу около 20. Появление потомства у этого вида журавлей в таком возрасте случается редко. Японский журавль — редкий вид птиц, общая численность которого оценивается в 1700-2000 особей. Он находится под угрозой полного исчезновения.

В первой половине июня в Московском зоопарке родились три голубых ягненка. 6 июня на свет появилась двойня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что новорожденные ягнята уже показываются посетителям. Они обитают на Турьей горке на новой территории зоопарка.