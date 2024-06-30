Москва, 30 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родились три голубых ягненка. 6 июня на свет появилась двойня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Она отметила, что все детёныши — самки.

«Первые несколько дней ягненок двигается мало: попив молока, он вскоре ложится и спит. Мать пасется поблизости и в случае опасности может защитить своего малыша», — рассказала гендиректор зоопарка.

По её словам, новорожденные ягнята уже показываются посетителям. Они обитают на Турьей горке на новой территории зоопарка. Искусственная скала имеет множество выступов, имитирующих естественную среду обитания животных высокогорья.

В естественной среде голубые бараны обитают в Тибете и Гималаях, самых высоких горах Азии. Для самцов характерны большие рога с загнутыми назад концами. Название животные получили из-за своей окраски: коричневато-серые спина, бока и шея часто имеют голубоватый оттенок. Она обеспечивает животным маскировку на фоне скал, поэтому при приближении опасности бараны замирают.

В их рацион входят травянистые растения, листья, побеги кустарников. Период размножения начинается в середине осени и продолжается в среднем три месяца. Примерно через 4,5 месяца у самки рождается один, изредка два ягненка.

В экспозиции Московского зоопарка голубые бараны появились в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Московском зоопарке впервые открылся вольер с китоглавами. Там поселили молодую пару крупных птиц средней высотой 1,2 метра. Глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что эти птицы экспонируются всего в нескольких зоопарках Европы. Вольер общей площадью 350 кв. м возвели на старой территории рядом с кругом катания. В нём обустроили зимнюю и летнюю части. Китоглавы являются птицами одиночками, поэтому будут жить раздельно и встречаться в период размножения.

В середине июня в Московском зоопарке в новый вольер переехали снежные барсы. Он представляет собой просторный комплекс площадью около 700 кв. м. Вольер повторяет родные для кошек просторы Алтая, а многие растения в нём съедобны. Для животных построили пещерки, окошки-подглядки и даже родильные отсеки. В вольере обитают самка Дайна и самец Унцик, которых переселили из Центра воспроизводства редких видов животных.