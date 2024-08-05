Тамань, Краснодарский край, 5 августа, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани (Краснодарский край) скопилось свыше 1,3 тысячи автомобилей. Об этом 5 августа сообщил Тelegram-канал о ситуации на автоподходах к мостовому переходу.

Юрий Березнюк/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 1367 транспортных средств», — говорится в сообщении по данным на 10:00 мск.

Уточняется, что время ожидания проезда по мосту в этом направлении составляет свыше трёх часов. При этом со стороны Керчи очереди автомобилей перед пунктом досмотра нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 августа стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановили. Позднее движение по мостовому переходу возобновили.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 августа в эфире телемарафона пригрозил возможным ударом украинской армии по Крымскому мосту в ближайшее время. По его утверждению, у Киева якобы имеются шансы разрушить мостовой переход.