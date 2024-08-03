Симферополь, 3 августа, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мостовому переходу.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Сообщение о перекрытии движения по мосту было опубликовано в 06:17 мск.

За 20 минут до временной остановки движения по мосту сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находилась 1000 транспортных средств.

Как передавало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 августа в эфире телемарафона предупредил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время.