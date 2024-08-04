Киев, 5 августа, 2024, 02:00 — ИА Регнум. На Украине ночью 5 августа воздушную тревогу объявили в девяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, с 00:53 мск сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Черкасской области. В 01:27 мск тревожные сигналы включили в Киевской, а затем и в Винницкой областях.

Также воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове вечером 4 августа и ночью 5 августа была слышна серия мощных взрывов. При этом сигнал воздушной тревоги был включен.

Масштабный пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщила 3 августа госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.