Луганск, 4 августа, 2024, 19:54 — ИА Регнум. В результате массированного ракетного удара украинских военных по Луганску пострадали частные жилые дома, заявила 4 августа врио главы города Яна Пащенко, слова которой приводятся в Telegram-канале администрации города.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«К сожалению, частные жилые дома луганчан пострадали в результате массированного ракетного удара ВСУ по столице республики», — сказала она.

Пащенко уточнила, что осколки ракет повредили крыши, а также остекление домостроений.

Как передавало ИА Регнум, системы ПВО России 4 августа сбили воздушные цели над Луганском. Пресс-служба правительства региона сообщила, что попыток обстрелять Луганск было несколько. В столице ЛНР прозвучало около 12 взрывов, над городом поднялся дым, информация о пострадавших уточняется.

По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, ВСУ попытались атаковать Луганск «целым набором» средств поражения.

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник уточнил, что украинские военные ударили по Луганску с помощью 12 ракет западного производства: предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Он добавил, что удары украинских ракет пришлись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по частному сектору.