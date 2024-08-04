Москва, 4 августа, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 августа призвал Минобороны РФ предоставить властям республики полномочия создавать полки и батальоны, чтобы отправлять их в зону спецоперации.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО из-за слишком большого количества желающих, сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять (в зону СВО. — Прим. ред.). Очень много добровольцев», — заявил глава Чечни.

В университете спецназа прошли обучение уже 45 тыс. человек, расходы составили около 32–33 млрд рублей, причём привлекались внебюджетные средства, добавил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 августа глава Чечни выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции уже в 2024 году. Основной силой на поле боя является пехота, а с ней, как и с авиацией, у ВСУ есть большие проблемы, сказал Кадыров.

В ВСУ не хватает живой силы, а среди украинских военных растёт недовольство, отмечал также глава Чечни. Подтверждением нехватки бойцов он счёл присутствие в рядах ВСУ значительного числа наёмников. Военнослужащие украинской армии стали чаще сдаваться в плен, выражая тем самым своё недовольство и нежелание воевать, считает Кадыров.

В 2017 году чеченский центр подготовки спецназа в Гудермесе переименовали в Российский университет спецназа. Университет представляет собой комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащённых с использованием новейших специальных информационно-технических решений. В феврале 2024 года Кадыров заявил, что вуз оправдал цель своего создания. Он также рассказал о решении назвать университет именем президента России Владимира Путина.