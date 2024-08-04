Грозный, 4 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает живой силы, а среди украинских военных растёт недовольство. Об этом заявил в своём Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Рамзан Кадыров

По его словам, тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, показывает, что Украине критически не хватает живой силы.

«Рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, всё чаще идут наперекор начальству», — написал Кадыров.

Он добавил, что на бахмутском направлении в последнее время много украинских бойцов стали добровольно сдаваться в плен. Это является свидетельством растущего внутри войск ВСУ недовольства и осознанием того, что только таким образом они могут спасти свою жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля американский военный аналитик Марк Слебода утверждает, что военнослужащие ВСУ пытаются при любой возможности сдаться в плен российским войскам, так как они не хотят воевать и их заставляют идти на фронт.

Ранее взятый в плен на артёмовском направлении пехотинец ВСУ Альберт Григорович заявил, что Служба безопасности Украины около полугода проверяет освобождённых из плена украинских военных на наличие связей с Россией, после чего их отправляют в штурмовые подразделения.