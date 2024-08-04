Москва, 4 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Россия не будет идти на какие-либо уступки Западу ради урегулирования конфликта на Украине, заявил 4 августа заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Рябков

Время, когда Москва делала подобные шаги, осталось в прошлом, подчеркнул замминистра в интервью «России 1».

«Никогда в дальнейшем даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, Евросоюзом, о чём сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — заявил Рябков.

В любых переговорах с США Россия будет идти только на соглашения «баш на баш», это единственный вид договорённостей, на которые способен Вашингтон, добавил заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что возможность нормализации отношении России и Запада теперь не зависит от Москвы. Россия делала множество жестов доброй воли, Запад отвечал на это «другими жестами», а теперь лимит односторонних уступок исчерпан, подчеркнул Лавров.