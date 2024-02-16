Москва, 16 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Нормализация отношений между Россией и западными странами перестала быть проблемой Москвы, так как лимит жестов доброй воли с российской стороны исчерпан. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 16 февраля на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», приуроченной к десятой годовщине госпереворота на Украине.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Когда-нибудь восстановятся отношения (России и Запада. — Прим. ред.). Когда это произойдёт — не от нас зависит. Это их проблема. Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря прошлого года на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что нормализация отношений с Европой зависит не только от России, которую пытались задвинуть на второй, третий план, пренебрегая её интересами.

Тогда он добавил, что Москва десятилетиями старалась выстроить отношения с Украиной, а впоследствии Запад пошёл на госпереворот в этой стране, после которого в России поняли, что Москве не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной.

Путин напомнил, что в 2014 году западные страны подписались как гаранты соглашений между украинским правительством и протестующими, но спустя короткое время они же организовали свержение законной власти.

Глава государства подчеркнул, что госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, поскольку в значительной степени утратили свой суверенитет.

Путин добавил, что многие европейские деятели на практике ведут себя как коллаборационисты — почти все европейские лидеры внешне ведут себя как Шарль де Голль, а на практике — как коллаборационист Филипп Петен.

Перед этим, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» финансировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.