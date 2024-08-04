Берлин, 4 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена расширить военное сотрудничество с Филиппинами, передаёт агентство DPA.

Soeren Stache/Global Look Press

«Мы хотим более тесно сотрудничать в сфере вооружений. Это может включать, например, взаимодействие в области противовоздушной обороны, береговой обороны и, возможно, закупку транспортных самолётов», — сказал министр после переговоров со своим филиппинским коллегой Гилберто Теодоро в Маниле.

По словам Писториуса, все правила и цели сотрудничества должны быть изложены в военно-политическом соглашении до конца 2024 года.

Ранее министр оборонного ведомства ФРГ сообщал, что с 2025 года основная часть немецких военнослужащих перейдёт под командование Североатлантического альянса. Берлин, по его словам, уделяет особое внимание защите союзников на восточном фланге НАТО, направляя значительные ресурсы на обеспечение безопасности альянса в целом.

Министр добавил, что ФРГ вместе с союзниками посылают чёткий сигнал Москве о намерении защищать каждый дюйм, в случае если российские военные окажутся на территории союзных государств.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при необходимости почти 35 тыс. немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам. Немцы, по его словам, будут нацелены на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы.