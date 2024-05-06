Берлин, 6 мая, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главами правительств стран Прибалтики в Латвии озвучил, что почти 35 тыс. немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам, если это будет необходимо.

OSCE Parliamentary Assembly

«Около 35 тыс. солдат Германии готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует Шольца пресс-служба.

Канцлер пояснил, что немцы будут нацелены на защиту Северо-Восточной и Центральной Европы. По словам Шольца, Германия твёрдо настроена защищать каждый «квадратный сантиметр» территории НАТО, а ситуация в Прибалтийских странах остаётся напряжённой. По мнению Олафа Шольца, альянсу нужно укреплять «свой восточный фронт».

«Безопасность наших прибалтийских союзников — это наша безопасность. Нападение на вас стало бы нападением и на нас. Этого не должно произойти», — заявил в Прибалтике канцлер.

Как сообщало ИА Регнум, враждебные действия прибалтийских стран не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом 5 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 15 марта заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.

Нидерланды приняли решение продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года. Это обусловлено фактором «сдерживания России», проинформировала министр обороны страны Кайса Оллонгрен палату представителей в соответствующем письме.