Москва, 4 августа, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Рекомендации Евросоюза запретить транзит российской нефти через Украину координировались США, которым нужна полная зависимость Брюсселя от американских энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

IMAGO/Global Look Press

«Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон. Американскому глубинному государству нужна полная зависимость ЕС от американских энергоресурсов. Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом», — сказала Захарова, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что запрет на транзит координировался из ЕС. Её слова приводит ТАСС.

3 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя. Отвечая на вопрос ведущего, считает ли министр, что из Брюсселя велели Киеву запретить транзит, Сийярто ответил утвердительно.

Глава венгерского МИД также отметил, что ЕС не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на всё давление, не сдаётся и продолжает свою политику, направленную на установление мира.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию. Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов.

Сийярто уточнял, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок. По его словам, блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию создал не Киев, а Брюссель для шантажа стран, которые выступают за мир.