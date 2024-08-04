Пхеньян, 4 августа, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере КНДР выразил северокорейский лидер Ким Чен Ын, добавив, что Пхеньян попросит Москву о поддержке при необходимости. Соответствующее заявление Ким Чен Ына приводит 4 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Ким Чен Ын

«В самое тяжёлое время достаточно ощутил особое чувство в отношении настоящего друга. Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе приняты государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то Пхеньян будет просить самых искренних друзей, Москвы о помощи», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Предложение России о помощи в ликвидации последствий стихии министерство иностранных дел КНДР получило вечером 3 августа.

Как сообщало ИА Регнум, из-за сильных наводнений из ряда регионов КНДР были эвакуированы несколько тысяч человек. Ким Чен Ын лично принимал участие в спасательных работах, на место событий он прибыл на резиновой лодке вместе со спасателями. Распространяемую Южной Кореей информацию о якобы значительном числе пострадавших в КНДР из-за наводнений Ким Чен Ын назвал ложью.

Владимир Путин в телеграмме лидеру Северной Кореи отметил, что он может рассчитывать на помощь и поддержку России в ликвидации последствий наводнений, произошедших на северо-западе страны.