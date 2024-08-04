Конфликт на Украине закончится после полнейшего краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, считает американский политолог Джон Миршаймер. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он также предположил, что пока этого не произойдёт, достичь какого-либо рода соглашения будет крайне сложно. Заявив, что украинцы в большой беде, профессор спрогнозировал дальнейшее усугубление ситуации на фронте. Таким известием ознаменован новый, 892-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Тем временем расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западной группировки ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами, скопление живой силы и технику киевских боевиков. Видеокадры того, как артиллеристы громят выявленные замаскированные огневые позиции противника, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, удаленные от линии соприкосновения, опубликовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3906485" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

В Харьковской области во время боевого дежурства зенитчики группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили украинский разведывательный беспилотник «Лелека-100». Экипаж зенитного комплекса «Тор-М2» выпустил ракету точно в цель.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.