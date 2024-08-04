Ватикан, 4 августа, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Ряд сцен церемонии открытия Олимпийских игр в Париже разочаровал Ватикан. Об этом сообщила службы печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Не можем не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами», — подчеркнули в официальном заявлении.

Кроме того, на объединяющем общие ценности и весь мир мероприятии «не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», добавили в Ватикане.

Как сообщало ИА Регнум, журналист из Италии Анджело Джулиано заявил, что просит Россию предоставить ему политическое убежище после открытия Олимпиады в Париже. Он подчеркнул своё нежелание быть частью такого шоу.

Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, «и слава богу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По режиссуре церемония открытия Игр была красивой, но всё испортили «ужасающие эксцессы», продолжил представитель Кремля.

Открытие Олимпиады в Париже вызвало широкий резонанс по всему миру. Многие не оценили обилия трансгендеров и лиц нетрадиционной ориентации в церемонии. Громкий скандал разгорелся из-за пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой описан библейский сюжет последней трапезы Иисуса Христа с апостолами. Основные действующие лица, изображённые да Винчи, в Париже были представлены «бородатыми женщинами» и другими представителями гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).