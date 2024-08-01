Москва, 1 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, «и слава богу», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

Xinhua/ABACA/TASS

Представитель Кремля отметил, что по режиссуре церемония открытия Игр была красивой, но всё испортили «ужасающие эксцессы».

На вопрос о том, смотрел ли открытие ОИ Путин, пресс-секретарь президента ответил: «Не думаю, нет, да и слава богу».

Открытие Олимпиады в Париже вызвало широкий резонанс по всему миру. Помимо того, что многие не оценили обилия тренсгендеров и лиц нетрадицонной ориентации в церемонии, громкий скандал разгорелся из-за пародии на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», на которой описан библейский сюжет последней трапезы Иисуса Христа с апостолами. Основные действующие лица, изображённые да Винчи, в Париже были представлены «бородатыми женщинами» и другими представителями гей-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Многие сочли подобный перформанс оскорблением всего христианского мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады показала, что Франция продолжает крестовый поход против самой себя, превратившись из «христианнейшей» нации в антихристианское государство. Раскритиковали Францию и западные деятели. В частности, американский миллиардер Илон Маск эту сцену назвал вопиющим неуважением к христианам, а Дональд Трамп — позором.

Возмутились и мировые лидеры, которые исповедуют ислам. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с папой Римским Франциском указал, что произошедшее на ОИ оскорбляет не только христиан, но и мусульман, и приверженцам обеих религий следует сообща бороться с подобными явлениями.

Из-за скандала и обилия критики в соцсетях Международный олимпийский комитет сначала ограничил возможность комментирования видео с церемонии открытия, а затем и вовсе его удалил. Позже Организационный комитет Олимпийских игр принёс извинения тем, кого задели сцены, продемонстрированные во время церемонии открытия. С извинениями перед христианами выступил и исполнивший одну из ролей актёр Филипп Катерин.