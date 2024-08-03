Москва, 4 августа, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Один из возращённых по обмену из США россиян Роман Селезнёв рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту Внуково с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Путин

Вернувшийся в Россию Селезнёв не ожидал, что их будет встречать у трапа самолёта Владимир Путин.

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», — сказал он в интервью «Известиям».

Селезнёв не стал подробно раскрывать, что сказал ему Путин, но заверил, что в общении не было ничего секретного, а сама встреча с президентом многое значила дня него.

«Да, парой слов перекинулись, когда вошли в здание аэропорта. Я хочу сказать, что он человек. Я никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть ещё и человеком, человеком с большой буквы», — сказал Селезнёв.

При этом он добавил, что ощутил «просто человеческие эмоции», когда понял, что президент «как бы знает всех своих, кто в беду попал», когда видел, как он утирает девочке слезу.

«Спасибо ему огромное, что меня спас», — выразил благодарность Роман Селезнёв.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году агенты американских спецслужб на Мальдивах похитили сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнёва Романа. Россиянина доставили сначала на остров Гуам, а затем в Сиэтл. Власти США обвинили его в хищениях денег с банковских карт путём завладения их номерами и причинении ущерба в размере 170 млн. долларов. В 2017 году суды в штатах Вашингтон и Джорджия приговорили Селезнёва к 27 и 14 годам заключения.

Романа Селезнёв сменил несколько тюрем за почти десять лет. Обращались с ним очень плохо, жёсткими были и условия заключения.

Россия и страны Запада 2 августа провели крупнейший за последние годы обмен заключёнными. На родину вернулись восемь россиян, в аэропорту Внуково их встретил Владимир Путин. Он поздравил всех с возвращением и поблагодарил за верность присяге.

1 августа, Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и других стран.