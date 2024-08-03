Анкара, 4 августа, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз встретился для «консультаций» со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Об этом сообщили в турецком дипведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сирия

«В ходе встречи сторон были проведены консультации по Сирии», — информировали в МИД Турции.

Другие подробности разговора не раскрываются.

Как сообщало ИА Регнум, армии России и Сирии (САР) завершили развертывание базы Кобани в районе провинции Алеппо, заявил 2 августа замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

За сутки со стороны террористических группировок было зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Два американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с самолётами Су-24 ВКС России в небе над Сирией, заявил 28 июля Олег Игнасюк.