Идлиб, Сирия, 24 июля, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Российский беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» в ответ на продолжающиеся обстрелы нанёс удар по месту базирования боевиков. Об этом во вторник, 23 июля, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА Регнум Российский БПЛА

«Применением ударного разведывательного БПЛА «Форпост-Р» российского производства 22 июля в провинции Идлиб нанесено огневое поражение по месту базирования незаконных вооружённых формирований», — указал он в ходе брифинга.

Игнасюк подчеркнул, что удар по позициям боевиков стал ответом на непрекращающиеся попытки радикальных формирований атаковать объекты на территории, подконтрольной сирийскому правительству, при помощи беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО). За прошедшие сутки со стороны террористических группировок было зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля замруководителя ЦПВС сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков. В результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА в районе Урум-эс-Сугры пострадали двое военнослужащих. В ответ на действия радикальных формирования Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб, в том числе по лагерю подготовки боевиков, мастерской по производству беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов было ликвидировано 15 боевиков, ещё 20 получили ранения.