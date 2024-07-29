Хомс, Сирия, 29 июля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Два американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с самолётами Су-24 Воздушно-космических сил России в небе над Сирией. Об этом 28 июля сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Игнасюк.

Mil. ru Су-24

«Зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper «коалиции» с самолётами Су-24 ВКС России, совершавшим плановый полёт в воздушном пространстве Сирии», — указал он в ходе брифинга 28 июля.

Игнасюк уточнил, что инциденты, о которых идёт речь, произошли в районе населённого пункта Эс-Сухне провинции Хомс 27 июля с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 мск (совпадает с местным) на высоте 6500 метров.

Отмечается, что столкновения удалось избежать благодаря действиям российских пилотов, продемонстрировавшим высоких профессионализм и своевременно предпринявшим необходимые меры.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российский беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» в ответ на непрекращающиеся попытки радикальных формирований при помощи БПЛА и реактивных систем залпового огня атаковать объекты на территории, подконтрольной сирийскому правительству, нанёс удар по месту базирования боевиков в провинции Идлиб. За сутки 22 июля со стороны террористических группировок было зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.