Дамаск, 3 августа, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Армии России и Сирии (САР) завершили развертывание базы Кобани в районе провинции Алеппо. Об этом 2 августа в ходе брифинга заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

«Вооруженными силами Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики завершено развертывание опорной базы Кобани в районе сирийско-турецкой границы на территории провинции Алеппо», — отчитался Игнасюк.

По словам офицера, представители ЦПВС провели две гуманитарные акции и выдали 950 продуктовых наборов общим весом 9,4 т за сутки в населённых пунктах провинций Латакия и Деръа.

Кроме того, Олег Игнасюк добавил, что за сутки сирийские позиции были обстреляны шесть раз со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещённые в РФ террористические организации).

Один сирийский военнослужащий был ранен.

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии», — заключил Игнасюк.

Как сообщало ИА Регнум, два американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с самолётами Су-24 ВКС России в небе над Сирией, заявил 28 июля Олег Игнасюк.

Он уточнил, что инциденты, о которых идёт речь, произошли в районе населённого пункта Эс-Сухне провинции Хомс на высоте 6500 метров. Отмечается, что столкновения удалось избежать благодаря действиям российских пилотов.

За сутки со стороны террористических группировок было зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.