Львов, Украина, 3 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Во Львовской области к январю 2024 года демонтировали все советские памятники, а к июлю переименовали все улицы, названия которых имели отношение к России или СССР, заявил 3 августа глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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В своем Telegram-канале чиновник прокомментировал идущие в Одессе споры по вопросу о переименовании улиц и осудил мэра города Геннадия Труханова, который якобы «защищает российский имперский миф».

Во Львовской области первыми на Украине также переименовали все улицы, в названиях которых были «навязанные Москвой» слова «мир», «победа» и «дружба народов», заявил Козицкий.

Он добавил, что для «завершения процесса» необходимо также добиться прекращения деятельности канонической Украинской православной церкви, и выразил надежду, что Верховная рада Украины окончательно решит этот вопрос на законодательном уровне.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Труханов заявил, что выступает против переименования улиц города, поскольку этот процесс грозит лишить Одессу всего, что сделало её «мировым брендом», и «обнулить» город.

Ранее Труханов также обращал внимание, что в онлайн-опросах о переименовании улиц Одессы участвуют множество жителей других регионов Украины. Мэр напомнил, что когда в опросах фигурируют не самые известные улицы, доля противников переименования достигает 88%, в то время как при опросах о наиболее известных топонимах голоса «за» и «против» оказываются почти в равном количестве.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году борьба вышла на новый виток и начались переименования объектов, названия которых связаны уже с Россией. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.