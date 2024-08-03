Белград, 3 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В Сербии на оборонном предприятии «Крушик» прогремел взрыв, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщают «Вечерние новости».

ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

«По информации дежурной службы Вальевского отдела полиции, на заводе в «Крушике» в тот момент находились 20 рабочих, из них семь обратились в Центр скорой помощи с травмами», — говорится в сообщении.

«Крушик» является одним из крупнейших предприятий ВПК Сербии. Завод производит широкий спектр продукции: от миномётных мин до артиллерийских снарядов.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля в Германии в результате взрыва на крупнейшем химзаводе страны, принадлежащем концерну BASF, пострадали 14 человек.